İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ikamet eden M.A.C. ve C.Y'nin ellerinde bulunan tarihi nitelikteki tabloları satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu araç Konyaaltı ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği olduğu belirlenen 5 yağlı boya tablo, 67 bronz sikke, 3 bronz yüzük, 2 gümüş yüzük, bronz vazo, bronz kandil, bronz terazi, bronz mühür, 2 bronz obje, 2 taş obje bulundu.

Gözaltına alınan M.A.C, C.Y, Y.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi eserlerin Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.