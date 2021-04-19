Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği bulunan 5 yağlı boya tablonun da bulunduğu çeşitli dönemlere ait 85 eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ikamet eden M.A.C. ve C.Y'nin ellerinde bulunan tarihi nitelikteki tabloları satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin bulunduğu araç Konyaaltı ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği olduğu belirlenen 5 yağlı boya tablo, 67 bronz sikke, 3 bronz yüzük, 2 gümüş yüzük, bronz vazo, bronz kandil, bronz terazi, bronz mühür, 2 bronz obje, 2 taş obje bulundu.
Gözaltına alınan M.A.C, C.Y, Y.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tarihi eserlerin Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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