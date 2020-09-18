Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Olaydan önce tarafların birbirleriyle tartıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde ikinci el telefon tamiri ve satışı yapılan iş yerinde 2 taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Arbedede tabancayla bacağından yaralanan O.S, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, olaydan önce tarafların birbirleriyle tartıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki Haber
Fethiye'de çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz