Antalya'da silahlı çatışma: 25 zanlı adliyede

Kepez ilçesindeki bir kafede işletmenin ortakları arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'inin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede 27 Mart'ta işletmenin iki ortağı arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. İki grup arasındaki kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüş, 19 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 29 kişi gözaltına alınmış, 5 tabanca, 1 tüfek, 1 bıçak ve 63 fişeğe el konulmuştu.

Öte yandan dükkan içerisinde yaşanan silahlı çatışma ve iki grup arasındaki arbede, güvenlik kameralarınca kaydedildi.