Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.03.2024 15:05

Antalya'da silahlı çatışma: 25 zanlı adliyede

Antalya'da iki grup arasında çıkan ve 19 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da silahlı çatışma: 25 zanlı adliyede
[Fotograf: AA]

Kepez ilçesindeki bir kafede işletmenin ortakları arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 29 zanlıdan 25'inin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede 27 Mart'ta işletmenin iki ortağı arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. İki grup arasındaki kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüş, 19 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 29 kişi gözaltına alınmış, 5 tabanca, 1 tüfek, 1 bıçak ve 63 fişeğe el konulmuştu.

Öte yandan dükkan içerisinde yaşanan silahlı çatışma ve iki grup arasındaki arbede, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Ardahan'da veterinere götürülürken pikaptan düşen buzağı tedavi edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Fahrettin Altun: 31 Mart'ı önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz
15:46
Lübnan’daki Hizbullah, İran yapımı Falag ve Burkan füzeleriyle İsrail’e saldırılar düzenledi
15:19
Kocaeli'de kafe yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
15:03
İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasından bu yana 171 BM çalışanı hayatını kaybetti
14:46
Japonya'nın "SLIM" aracı bir Ay gecesini daha başarıyla atlattı
14:36
Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı Sıfır Atık Projesi'ne kompost üretimiyle destek oluyor
Milli Savunma Bakanlığı Sıfır Atık Projesi'ne kompost üretimiyle destek oluyor
FOTO FOKUS
Hakkari'de baharda karla mücadele
Hakkari'de baharda karla mücadele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ