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Antalya'da minibüs devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Çiftçi idaresindeki 47 DB 328 plakalı minibüs, Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde devrildi.
Kazada, Rukiye, Sara ve İbrahim Çiftçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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