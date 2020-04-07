Sanayi Sitesi 7. Blok'ta bulunan Ramazan Yaşar'a ait kapalı marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın, hasara neden oldu.