Antalya'da Köprüçayı Irmağı'nın taşması sonucu iş yerlerini su bastı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da Köprüçayı Irmağı'nın taşması sonucu ırmak kenarında bulunan bazı iş yerleri ile portakal ve zeytin bahçeleri sudan etkilendi.
[Fotoğraf: AA]
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan aşırı yağış ve karların erimesi sonucu Köprüçayı Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.
Irmağın taşan suları Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde ırmak kenarındaki bazı restoranlara doldu.
Bölgedeki portakal ve zeytin bahçeleri de su taşkınından etkilendi.
Etiketler: antalya köprüçayı ırmağıSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 13:45
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