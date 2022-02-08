Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon kayalıklara çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
M.Y. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayalık alana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonda bulunan H.Ü.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Hafif yaralanan sürücü M.Y. ise hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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