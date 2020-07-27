Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Korubaşı Mahallesi'nde bulunan taş ocağındaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İşçilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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