Parçalı Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.10.2024 10:31

Antalya'da firari hükümlü 1 kişi yakalandı

Antalya'da aranan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.

Antalya'da firari hükümlü 1 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi

Kimlik kontrolü esnasında E.Ö. isimli kişinin görevlilere başkasına ait kimlik bilgilerini vermiş, yapılan detaylı incelemede kardeşinin kimliğini beyan ettiği, 34 farklı karşılıksız çek suçundan 119 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 lira para cezası ile arandığı anlaşıldı.

Firari hükümlü E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı
14:29
Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
14:46
Kıyı Emniyeti ekipleri 9 ayda 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verdi
14:21
Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Birinci Meclis'te kutlandı
13:59
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi 'asteroit' olarak tescillendi
14:50
İhbara giden polis bıçakla yaralandı
Meteoroloji 10 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 10 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden tespit ediliyor
Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden tespit ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ