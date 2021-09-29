Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da feci kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Rus uyruklu Evgeny K. idaresindeki otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Akkaya'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Akkaya'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akkaya'nın cesedi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü Evgeny K, gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:52
- 10:51
- 10:51
- 10:47
- 10:44
Sıradaki Haber
Pakistan-İran sınırında teröristlerin ateş açması sonucu bir Pakistan askeri öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz