Deniz Ticaret Odasından (DTO) yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili 1 Nolu Plaj'da düzenlenen etkinliğe DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

Etkinlikte, kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, denizleri temiz tutmanın en öncelikli görevlerden olduğunu belirtti.

Antalya genelinde bütün odalar ve resmi kurumların, değişik bölgelerde temizlik etkinliği düzenlediğini anlatan Çetin, "Konyaaltı Sahili, dünyanın en güzel sahillerinden birisi. Dönem dönem bu tarz dip temizliklerini bölgemizin çeşitli yerlerinde sürdüreceğiz. Çünkü denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Antalya olarak 640 kilometre sahilimiz var. Antalya turizmine denizimizin büyük katkısı var. Bu sahillerimizi tertemiz tutmalıyız ki, turizme daha fazla katkı sağlamış olalım." ifadelerini kullandı.

Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü de salgın döneminde uzak kalınan sahillere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Etkinliğe destek veren kuruluşlara teşekkür eden Çetin, "Amacımız duyarlılık oluşturmak. Kıyı ve dip temizliği yaptıktan sonra çıkan atıklarla ilgili genel merkezimize bilgi veriyoruz. Bir rapor yaparak kirliliğe dikkat çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz ise gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak istediklerini aktardı.