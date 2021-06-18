Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Hüseyin Elgül'ün (51) kullandığı traktör, geri manevra sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi.
Tarlada çalışan işçiler, yetkililerden yardım istedi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Elgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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