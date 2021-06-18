Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, Saros Körfezi'nin sahillerinde öğrenciler çevre temizliği yaptı.
Enez Kaymakamlığı ve Bulgaristan'ın Burgas Valiliği iş birliğinde yürütülen "Atıksız Denizler Projesi" kapsamında Saros Körfezi kumsallarındaki çöpler toplandı.
Temizlik etkinliği çerçevesinde proje katılımcısı öğrenciler, kumsallardaki plastik, cam ve benzeri atıkları topladı, çevre farkındalığı mesajı verdi.
Etkinlikte, "Kim çöplerin arasında piknik yapmak ister", "Biz doğayı korudukça doğa bizi korur" dövizi taşıyan öğrenciler, proje ortağı Burgas kentiyle birlikte eş zamanlı çevre temizliği gerçekleştirdi.
Proje etkinliği kapsamında katılımcılara, çevre uzmanları tarafından doğa ve çevre farkındalığı konusunda eğitim verildi.
Etiketler: Edirne Çevre Kirliliği
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