Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da cinayet şüphelisi yayla evinde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı, saklandığı evde gözaltına alındı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnız Mahallesi'ndeki evinin önünde Cengiz Berkay'ın (56) 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.
Şüpheli A.U'nun öldürülen Berkay'ın evindeki av tüfeğini de alarak ormanlık alana kaçtığı tespit edildi.
Ormanlık arazide, komando timleri, iz takip ve arama köpekleriyle oluşturulan özel ekiplerle 5 gün boyunca gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli Belen Yaylası'ndaki evde yakalandı.
Aramada iki av tüfeği ve fişeklik ele geçirildi.
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