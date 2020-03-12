Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2012'de Hatice B'nin ortadan kaybolmasına ilişkin yeniden çalışma başlattı.

Hatice B'nin eşi Bekir B. takibe alındı. Beş ay süren çalışmanın ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, Bekir B'yi Finike ilçesinde, eski eşi M.T. ile arkadaşı S.D'yi Denizli'de gözaltına aldı.

Ekipler, suçlarını itiraf eden şüphelilerin gösterdiği Kumluca ilçesi Turizm Caddesi'ndeki alanda Hatice B'nin cesedine ulaşmak için çalışmaya başladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.T. ve S.D, adliyeye sevk edildi. Bekir B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.