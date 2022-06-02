Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'nın Finike ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnız Mahallesi Kapıçayı mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 43 düzensiz göçmeni yakalayarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Antalya Düzensiz Göçmenler
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