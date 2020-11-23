Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16-22 Kasım'da uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 47 kilogram esrar, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram eroin ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bu kapsamda gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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Ankara'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı
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