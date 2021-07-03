Covid-19 salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinden itibaren kent genelindeki eğlence mekanlarına gitmeye başladı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli kişiler ve iş yerleriyle ilgili denetimler de sıklaştırıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, saat 24.00'ten sonra getirilen müzik yasağı nedeniyle 45 eğlence mekanında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken vatandaşları, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.