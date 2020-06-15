Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Başkentte ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Ankara'nın, Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale geldi.
İş yeri sahibinin yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izlediği görüldü.
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