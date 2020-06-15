Ankara'nın, Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İş yeri sahibinin yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izlediği görüldü.