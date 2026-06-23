Ankara'da 'Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Sergisi' düzenlendi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında gerçekleştirilen sergiye Etimesgut İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Gürsel Avcı da katılarak öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Sergide öğrenciler ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi alan Avcı, ortaya konulan çalışmaların eğitim açısından önemine dikkat çekti.

Etimesgut’taki 13 farklı okuldan 17 Harezmi ekibinin yer aldığı sergide, 63 öğretmen ve öğrenci aktif görev aldı. Öğrenciler, çevrelerinde gözlemledikleri gerçek yaşam problemlerine yönelik geliştirdikleri çözüm önerilerini ziyaretçilere sundu.

Bilim, teknoloji, sanat ve sosyal bilimleri bir araya getiren projeler, öğrencilerin araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, iş birliği ve yaratıcılık becerilerini ortaya koydu. Katılımcılar proje stantlarını gezerek öğrencilerden çalışmaların süreçleri ve sonuçları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri çalışmaların sergilendiği etkinlikte, Harezmi Eğitim Modeli’nin öğrenci merkezli ve disiplinler arası yapısının somut örnekleri sergilendi. Eğitimde iyi uygulamaların paylaşılmasına katkı sağlayan sergi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik sonunda öğrenciler ve öğretmenler, yıl boyunca emek vererek hazırladıkları projeleri paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, sergi eğitimde yenilikçi uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koydu.