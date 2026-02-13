Ankara'da çocuklar için "Şiir ve Müzik Dinletisi" programı düzenlendi

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde çocukların duygu dünyasını şiir ve müzik aracılığıyla ifade etmeleri amaçlanan etkinlikte, Türk edebiyatından "Memleket İsterim", "İbrahim", "Anlatamıyorum", "Aysel Git Başımdan" ve "Sana, Bana, Vatanıma" şiirleri seslendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Müzik dinletisi de sunulan programın açılış konuşmasını yapan Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Elif Hayriye Aydoğan, programın bu yıl ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Aydoğan, çocukların hayallerine uzanan bu yolculukta onların kendi şiirlerini yazmaları ve kendi hayatlarının şairleri olmaları için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.