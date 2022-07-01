Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde bandrolsüz dolu makaronların depolandığı bilgisini alan ekipler, söz konusu depoyu yakın takibe başladı.

Adrese gelen şüpheli minibüse eşya yüklenmesi üzerine operasyon için düğmeye basan gümrük muhafaza ekipleri, savcılık talimatıyla depoya baskın düzenledi. Depoyu ve minibüsü arayan ekipler, 3 milyon 978 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda da kargo firmasına yüklü miktarda kıyılmış tütün geleceği bilgisini alan ekipler, firmayı takibe başladı.

Yükleme boşaltma yapan araçlar gözlem altına alındı ve şüpheli kamyon tespit edildi. Araçta yapılan aramada ağırlığı 2 ton 875 kilogram olan kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlı hakkında adli soruşturma başlatıldı.