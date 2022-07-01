Arslantaş, mesajında, Şehit Akif Altay Ortaokulu öğrencisi Güngör'ün sınavdan tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Başarısından dolayı Güngör'ü tebrik ettiğini belirten Arslantaş, "Başarılarının bundan sonraki eğitim hayatında devam etmesini diliyorum. Bu vesileyle öğrencimizin sınava hazırlanmasında fedakarlık yapan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.