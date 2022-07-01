Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Temassız ödeme limiti ne kadar?
Temassız ödemelerde limitler artırıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak düzenleme ile temassız ödeme limiti 750 liraya yükseldi.
Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limitleri artırıldı.
Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti yüzde 50 artışla 750 liraya yükseltildi.
Limit artışı bugünden itibaren geçerli...
Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti.
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