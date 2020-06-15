Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, başkentte bugün öğleden sonra görülen yağışların akşam üstü şiddetini artırması ve saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.