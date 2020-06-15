Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da yangın çıkan evde hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'da Modern Evler Mahallesinde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar durumu, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimine bildirdi.
Ekiplerince söndürülen ve içeride kimsenin bulunmadığı anlaşılan yangında evde hasar oluştu.
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