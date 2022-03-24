Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 1 Ekim 2021-17 Mart 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 7,5 ve 2021'e göre yüzde 48,3 artış oldu.

Yağış miktarındaki artış, barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Geçen yıl yüzde 62,4 olan İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı 17 Mart itibarıyla yüzde 84,1'e yükseldi. İstanbul'a içme suyu temin eden barajlarda halihazırda 737,8 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

Ankara barajlarında da doluluk oranı yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Geçen yıl bu oran yüzde 10,1 düzeyindeydi. Ankara'ya içme suyu temin eden barajların depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara'nın su yeterlilik durumunun yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirilmemesi önem taşıyor.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında 262,2 milyon metreküp su var.