Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Vedat K. idaresindeki otomobil, Kaynaşlı mevkisinde Uğur Ö. yönetimindeki tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki İbrahim Halil K. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı, araç kuyruğu oluştu.
Yoldaki ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:10
- 12:06
- 11:55
- 11:54
- 11:52
Sıradaki Haber
Kütahya'ya Mart karı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz