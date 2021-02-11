Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Buğdaylı Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Polisler araçta 336,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, A.T.S, Y.P. ve A.A'yı "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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