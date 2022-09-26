İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Ekiplerin bir otomobil ve evde 106 gram sentetik uyuşturucu ile 2 Hint keneviri ele geçirdiği operasyonda, C.Ş, E.Ş, A.T.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe, "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve imal etme" suçundan tutuklandı.