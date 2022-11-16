Amasya Valiliği öncülüğünde, öksüz ve yetim gençlerle dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik Amasya Mesleki Eğitim Merkezinde mobilya tasarım, tekstil ve CNC kursları açıldı.

Kurslara ilk etapta katılan 180 kişi, kurs bitiminde sertifikalarını alarak İŞKUR aracılığıyla kentteki fabrikalarda istihdam edilecek.

Vali Mustafa Masatlı, gazetecilere, iş gücü piyasasındaki en önemli sorunlardan birinin nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı bulunmasında yaşandığını söyledi.

Zaman zaman bir araya geldikleri sanayici ve iş insanlarının yeterli sayıda yetişmiş ara eleman bulamadıklarını ifade ettiklerini aktaran Masatlı, "Bizler de hem sektörden gelen bu talepleri karşılamak hem de anne ve babasını ya da her ikisini de kaybetmiş gençlerimize meslek edindirmek amacıyla dezavantajlı gençler ve kadınlar için meslek edindirme eğitimleri ve iş gücü piyasasına destek projesini hayata geçirdik. Bu hedef doğrultusunda Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde tekstil, mobilya tasarım ve CNC atölyeleri kurulmuş olup eğitimlere başlanmıştır. Bu önemli projenin toplam bütçesi 1,1 milyon liradır" ifadelerini kullandı.

Masatlı, projenin Amasya ölçeğinde sağlayacağı faydalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen 2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na da katkı sunacağını kaydetti.