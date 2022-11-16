Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Sinop’ta, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki otomobil, Barbaros Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Savrulan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen M.K’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerle G.O.D. ve H.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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