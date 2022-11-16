Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kastamonu Candaroğulları Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Candaroğulları Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde camiye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Şen'e (79), İ.K'nin kullandığı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Şen, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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