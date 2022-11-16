Candaroğulları Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde camiye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Şen'e (79), İ.K'nin kullandığı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Şen, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.