Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Yalova'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak'ta mesaiden sonra kapatılan iş yerinden gelen yangın alarmı sesini duyan çevre esnafı, durumu itfaiyeye bildirdi.
Çevredekilerin camı kırıp içeri girerek yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangının, açık unutulan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.
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