​​​​​​​Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak'ta mesaiden sonra kapatılan iş yerinden gelen yangın alarmı sesini duyan çevre esnafı, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çevredekilerin camı kırıp içeri girerek yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının, açık unutulan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.