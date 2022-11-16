Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi
Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM), kaçak tütün operasyonunda tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM), kaçak tütün operasyonunda tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre İ.K.'nın il merkezindeki evine operasyon düzenleyen polis, 300 paket halinde toplam 300 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 110 bin adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin adet satışa hazır içi tütün doldurulmuş sigara ve 1 tane tabanca ile 156 adet fişek ele geçirildi.
İkamet sahibi İ.K, hakkında '5607 SKM' ve '6136 SKM' suçlarından adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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