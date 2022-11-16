Kırşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM), kaçak tütün operasyonunda tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre İ.K.'nın il merkezindeki evine operasyon düzenleyen polis, 300 paket halinde toplam 300 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 110 bin adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin adet satışa hazır içi tütün doldurulmuş sigara ve 1 tane tabanca ile 156 adet fişek ele geçirildi.

İkamet sahibi İ.K, hakkında '5607 SKM' ve '6136 SKM' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.