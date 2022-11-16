İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlendi.

Bu tespit üzerine ilçedeki bir adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 bronz sikke, 19 obje, 4 yüzük, bir mühür ve ok ucu ele geçirildi.

Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.