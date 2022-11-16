Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 60 bronz sikke ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 bronz sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlendi.
Bu tespit üzerine ilçedeki bir adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 bronz sikke, 19 obje, 4 yüzük, bir mühür ve ok ucu ele geçirildi.
Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki Haber
Konya'da devrilen tırdaki 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz