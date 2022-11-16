İ. B. (23) idaresindeki tır, Doğrugöz Mahallesi yakınlarında refüjdeki demir bariyere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile tırdaki H. B. (16) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile H. B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araç kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.