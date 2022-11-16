Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de, park halindeki tanker yandı
Kırıkkale'de park halindeki tanker çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Tuna Caddesi şehir mezarlığı yakınlarında meydana geldi.
H. Ö.'ye ait tankerin kupasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Park halindeki tankerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek araç alev topuna dönüştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Boş olduğu öğrenilen tanker, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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