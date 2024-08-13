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Güncel
AA 13.08.2024 17:13

Amasya'da dev karınca yuvaları görüntülendi

Amasya’nın dev karınca yuvaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Amasya'da dev karınca yuvaları görüntülendi

Merkeze bağlı Ermiş Köyü yakınlarında bulunan 800 rakımlı Lokman Dağı'nda, kırmızı orman karıncası yuvaları görenlerin ilgisini çekti.

Dal, ağaç kabuğu, reçine ve otsu türler kullanılarak toprak üzerinde tepecik şeklinde yuva yapan karıncalar, ormanlara zarar veren böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunuyor.

Ormanda gezerken rastladığı yuvaları kayda alan Altan Eftelioğlu, "Dev karınca yuvalarını Lokman Hekimde bulduk, devasa karınca yuvası. Anormal şekilde karınca var, çok şaşırdık." dedi.

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Amasya
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