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Güncel
AA 07.02.2024 17:47

Amasya'da bir esnaf, depremde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Amasya'da bulunan bir kuruyemiş dükkanı işleten Sergen İpek, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına helva dağıttı. İpek, depremlerin yıl dönümünde vatandaşlara yapılan etkinlikle duygusal bir an yaşandığını belirtti.

Amasya'da bir esnaf, depremde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Amasya'nın Danişment Caddesi'nde bulunan kuruyemiş dükkanı işletmecisi olan Sergen İpek, depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhu için özel bir etkinlik düzenledi.

İpek, Amasya'da her sene aşure dağıtıldığını ve bayramlarda helva etkinliklerinin yapıldığını ancak bugünün ülkemiz açısından en büyük depremin günü olması sebebiyle bu etkinliği gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

İpek, Amasya halkına duyduğu üzüntüyü paylaşmak ve depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla helva dağıttıklarını belirtti. Etkinlikte duygusal anlar yaşandığını ve vatandaşların bu anlamlı jeste büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

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Amasya
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