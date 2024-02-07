Amasya'da bir esnaf, depremde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Amasya'nın Danişment Caddesi'nde bulunan kuruyemiş dükkanı işletmecisi olan Sergen İpek, depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhu için özel bir etkinlik düzenledi.



İpek, Amasya'da her sene aşure dağıtıldığını ve bayramlarda helva etkinliklerinin yapıldığını ancak bugünün ülkemiz açısından en büyük depremin günü olması sebebiyle bu etkinliği gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

İpek, Amasya halkına duyduğu üzüntüyü paylaşmak ve depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla helva dağıttıklarını belirtti. Etkinlikte duygusal anlar yaşandığını ve vatandaşların bu anlamlı jeste büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.