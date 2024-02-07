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Güncel
AA 07.02.2024 17:38

Sakarya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen ay 187 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 7 hassas terazi, 75 uyuşturucu kullanma aparatı, 75 kilogram tütün, 24 bin 800'ü dolu 30 bin 400 makaron, 12 makaron makinesi, 8 litre sahte rakı, 5 litre etil ve metil alkol, 7 cep telefonu, 9 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 269 silah mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 226 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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