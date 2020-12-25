Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş malzemeler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Bölgedeki arazi arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK-KCK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeleri muhafaza altına alan ekipler, diğer eşyaları yerinde imha ederek depoları kullanılamaz hale getirdi.
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