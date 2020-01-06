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Altın fiyatları06 Ocak 2020 Pazartesi 13:20 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 13:22
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
297,10 297,30 302,60 302,80
Cumhuriyet Ata Lira
1.958,00 1.979,00 1.994,00 2.015,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)
271,00 275,00 276,00 280,00
Lira(Tam) Ziynet
1.913,00 1.933,00 1.949,00 1.969,00
Yarım Ziynet
957,00 967,00 975,00 985,00
Çeyrek Ziynet
478,00 483,00 487,00 492,00
Kaynak: AA