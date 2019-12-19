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Altın fiyatları19 Aralık 2019 Perşembe 12:57 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 13:00
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.876,00 lira oldu.
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın (Gr.)
280,00 280,20 281,50 281,70
Cumhuriyet Ata Lira
1.845,00 1.866,00 1.855,00 1.876,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)
255,50 259,50 257,00 261,00
Lira(Tam) Ziynet
1.803,00 1.823,00 1.813,00 1.833,00
Yarım Ziynet
902,00 912,00 906,00 916,00
Çeyrek Ziynet
451,00 456,00 453,00 458,00
Kaynak: AA