Almanya’da oy kullanma işlemi sürüyor

14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. Yurt dışında yaşayan 300 bine yakın genç seçmen ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmek için sandık başına giderek ilk kez oy kullanıyor.

Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinde bulunan Köln, Düsseldorf ve Essen Başkonsoloslukların da oy hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu seçimde yurt dışında 300 bine yakın genç seçmen ilk kez sandığa giderek oy haklarını kullanıyor. İlk defa oy kullanan gençler duygularını TRT HABER'le paylaştı:

İlk oy heyecanını yaşadılar

19 yaşındaki İshak Öktem, ilk kez oy kullandığını söyleyerek, “Vatanımız için bir oy bir oydur. Vatanımın geleceği için bende onu düşünerek bugün geldim buraya. Oyumuzu kullandık vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

Almanya’da diş hekimliği okuyan 21 yaşındaki Kübra Şimşek de ilk oy heyecanını yaşayanlar arasındaydı.

Oyunu kullanan 20 yaşındaki Saide Yılmaz, “Almanya'da yaşayan genç üniversite öğrencisi olarak Türkiye'nin bana verdiği bu imkanı kullandığım için çok mutluyum" dedi

İlk oy heyecanını yasayan sadece gençler değildi.

30 yıldır Almanya'da yaşayan 54 yaşındaki Fatma Yılmaz'da ilk oy kullanmanın mutluluğunu yaşayan seçmenlerden biriydi: “3 sene önce oy kullanmak için alman vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçtim. Oyumu kullandım. Çok gururluyum, çok sevinçliyim. 2- 3 aydır bunun gururunu yaşıyorum. Bir oy çok önemli benim için. Bir oy demek Türkiye’nin geleceği demek"

Türk vatandaşları yurt dışında 73 Ülkede 5031 sandıkta 9 Mayıs'a kadar sabah saat 09.00'dan akşam 21.00''e kadar Başkonsolosluklar da oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Haber: Bülent Dönmez