Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.04.2023 15:50

Nijerya'da kaçırılan 85 kişiden 74'ü fidye karşılığında bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda kaçırılan 85 kişiden 74'ü fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Nijerya'da kaçırılan 85 kişiden 74'ü fidye karşılığında bırakıldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Wanzamai köyünde kaçırılan 85 kişiden 74'ü, 23 gün aradan sonra fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Bölge sakini Sani Aliyu, yaptığı açıklamada, köylülerin, kaçırılan kişilerin fidye karşılığında serbest bırakılması için mal ve mülklerini sattıklarını belirtti.

Fidyenin tamamının ödenemediği için sadece 74 kişinin serbest bırakıldığını aktaran Aliyu, "Silahlı kişiler, kaçmaya çalışan iki genci vurarak öldürdü. Hala ellerinde birkaç rehine var." dedi.

Silahlı kişilerin 7 Nisan'da Zamfara eyaletinin Wanzamai bölgesinde düzenlediği saldırıda, aralarında çoğu kadın ve çocuğun bulunduğu en az 85 kişi kaçırılmıştı ve bu kişilerin serbest bırakılması için 30 milyon naira (yaklaşık 1,3 milyon TL) fidye istenmişti.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Dereye uçan araçta ölü sayısı 5'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Bahçeli: Parlamenter Sistem, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir
16:12
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
16:00
Biden ve Modi, Papua Yeni Gine'de Pasifik ülkelerinin liderleriyle buluşacak
16:06
Meral Akşener: Köy okullarını yeniden açacağız
16:23
Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
15:39
Baş test pilotu ATAK-2'yi anlattı: Milletimize inanılmaz bir güç katacak
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
FOTO FOKUS
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ