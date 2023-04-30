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Güncel
DHA 30.04.2023 14:58

Dereye uçan araçta ölü sayısı 5'e yükseldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçta sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile komşusu Mehmet Özdemir'in ölümünün ardından ağır yaralanan Mürvet Özdemir de hayatını kaybetti.

Dereye uçan araçta ölü sayısı 5'e yükseldi
[Fotograf: DHA]

Dün akşam saatlerinde Buzlupınar köyü mevkisinde meydana gelen olayda Hayrullah Bilgin idaresindeki hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarını da aşarak dereye düştü.

Sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile Mehmet Özdemir hayatını kaybetti, Özdemir'in eşi Mürvet Özdemir de ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mürvet Özdemir, bu sabah yaşamını yitirdi.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Cenazeler yarın defnedilecek

Bilgin ile Özdemir ailelerinin komşu olduğu, Hayrullah Bilgin'in ilçede fırın işlettiği, Mehmet Özdemir'in de dolmuşculuk yaptığı ifade edildi.

2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Cenazeler, yarın Kaptanpaşa köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 

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