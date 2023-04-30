İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Fatımiemin, Meclis oylamasıyla görevden alındı

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Fatımiemin’in görevden alınmasına ilişkin Meclis oturumunda muhalif ve destekçilerinin konuşmalarının ardından oylamaya geçildi.

Meclisteki 290 milletvekilinden 272'sinin katıldığı oylamada 162 vekil, Fatımiemin’in görevden alınması, 102 vekil ise görevde kalması yönünde oy kullandı. İki vekilin çekimser kaldığı oylamada 6 oy da geçersiz sayıldı.

Meclis iç tüzüğüne göre bir bakanın görevden alınması için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu gerekiyor.

İran Meclisinde bazı milletvekilleri, ağırlıklı olarak otomobil, beyaz eşya, elektronik ürünlerindeki fiyat artışına karşılık gerekli müdahaleyi yapmadığı gerekçesiyle Fatımiemin'in görevden alınması için imza toplamıştı.

Fatımiemin’e otomobil ithalatını geciktirme, ikinci el araç ithalatına engel olma, İran’da üretilen veya montajı yapılan araçların fiyatlarının gereğinden fazla artmasına sebep olma gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Yerel medyada çıkan haberlerde, bazı milletvekilleri Bakan Fatımiemin’in otomobil şirketleriyle ilişkisi olduğunu ve onların lehine kararlar verdiğini öne sürmüştü.

Son olarak basına yansıyan Meclis konuşmalarında, Fatımiemin’in görevden azledilmemek için 70 civarında milletvekiline SUV model araç hediye ettiği iddia edilmişti.

Fatımiemin ise hediye araç iddialarını reddederek bakanlığı döneminde sanayi ve ticaret alanında büyüme sağlandığını, yaptığı çalışmalar neticesinde araç fiyatlarının yaklaşık 70 milyon tümen (yaklaşık 25 bin TL) indiğini söylemişti.

Milletvekilleri, Bakan'ın görevden alınması için daha önce de imza toplamış, ancak Fatımiemin Mecliste 1 Kasım 2022’de yapılan oylamada 84'e karşılık 182 oyla güven tazelemişti.