Yürüyüşün sağlık açısından önemine dikkat çekmek ve ilçenin çevresindeki doğal güzelleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı.

Etkinliğe katılan Durmuş Ali Durğun, fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirtti.

Yürüyüşe katılan Nesin Kocagöz de Acıman Yaylası'nın doğasıyla güzel bir yer olduğunu kaydetti.