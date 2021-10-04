Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aladağ'da doğaseverler Acıman Yaylası'nda buluştu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Aladağ ilçesinde, doğaseverler "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Acıman Yaylası'nda bir araya gelerek doğa yürüyüşü düzenledi.
Yürüyüşün sağlık açısından önemine dikkat çekmek ve ilçenin çevresindeki doğal güzelleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı.
Etkinliğe katılan Durmuş Ali Durğun, fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirtti.
Yürüyüşe katılan Nesin Kocagöz de Acıman Yaylası'nın doğasıyla güzel bir yer olduğunu kaydetti.
Etiketler: Adana
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