İzmir'in Urla ilçesinde önceki yıl hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın babası Ali ile ağabeyi Selim Çağlayan, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir süre önce oluşturulan Motosikletli Polis Timi Amirliği'ni ziyaret etti.

Baba ve oğlu, ziyarette, Yunus Ekipler Amirliğinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Acılı babanın polislere sarılması sırasında duygulu anlar yaşandı.

Çağlayan, `Allah'ım tekerinize taş değdirmesin. Kazasız belasız görev yapmayı nasip etsin.` dedi. Daha sonra polisler baba ve oğlu ile motosikletlere binerek şehidin anısına şehir turu attı.Şehidin babası Çağlayan, motorize polis ekiplerini gördüğünde çok sevindiğini, polisleri kendi evladı gibi kucakladığını söyledi. Şehidin ağabeyi Selim Çağlayan da babası ile Yunus Ekipler Amirliğini ziyaret ederek, polislere hayırlı görevler dilemek istediklerini belirtti. Çağlayan, polisleri kardeşi gibi bağrına bastığını vurguladı. Motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, 26 Eylül 2019 günü kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir-Çeşme kara yolundaki Adres Kavşağında durdurmuş, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Çağlayan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.